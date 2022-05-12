الزاملي يوجه بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية

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وذكر المكتب الاعلامي للنائب الاول في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الزاملي ترأس، الاجتماع الأول للجنة العلاقات الخارجية النيابية، لمناقشة خطة ومهام عملها خلال الدورة الحالية".

واضاف، انه "جرى اختيار النواب عامر الفايز رئيسا للسن، وشعلان الكريم نائبا اول، ومحمد صديق نائبًا ثانيًا، بصورة مؤقتة لحين تشكيل الحكومة".

ووجه الزاملي لجنة العلاقات الخارجية "بدراسة الاتفاقيات والمعاهدات السياسية الدولية بالتنسيق مع اللجنة القانونية، واقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي والقنصلي"، داعيًا الى "وضع رؤية استراتيجية وخطة لإقرار القوانين التي ستشرعها اللجنة سيما المتعلقة منها في الحفاظ على سيادة العراق وضمان توازن علاقاته مع جميع دول الجوار والمنطقة والعالم".

واكد، ان "اللجنة هي المسؤولة عن متابعة السياسة الخارجية للدولة عبر اقرارها للتشريعات بهذا الصدد، ومراقبتها وتنسيقها الفاعل والدائم مع وزارة الخارجية"، مبينا ان "حساسية المرحلة الراهنة على مستوى المنطقة والعالم، تتطلب ان يأخذ العراق دوره ومكانته في تقريب وجهات النظر، والابتعاد عن صراع المحاور، وهذا ما يجعل من لجنة العلاقات الخارجية من اللجان النيابية المهمة جدًا في الدورة الحالية".

وشدد على "وجوب الابتعاد عن البيانات والتصريحات غير المحسوبة او المسؤولة والتي لا تتوافق مع سياسة الدولة العراقية في التعامل مع محيطه الاقليمي والدولي".