حسابات إماراتية تروج بأن الشهيد محمد الدرة حي!

العالم- الامارات

ونشر المغرد الإماراتي “ابن شيبان الأحبابي” صورة لجمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة الذي استشهد في 30سبتمبر/أيلول 2000، برفقة نجله “الثاني”، زاعما أن من في الصورة هو محمد الدرة الذي هزت واقعة استشهاده أمام الكاميرات العالم أجمع.

وعلق “الشيباني” على الصورة التي نشرها عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” بالقول: “محمد الدره ووالده يظهران مجددا !!!!!؟؟؟”، مرفقا بها علامات التعجب والاستفهام، مما يدلل تبنيه لهذه الرواية.

وبالبحث عن أصل الصورة التي استعان بها “الشيباني” للترويج لفكرته وروايته المزعومة، اتضح أنها تعود لتقرير صادر عن صحيفة “أخبار اليوم” المصرية بتاريخ 30سبتمبر/أيلول 2019. حيث قامت الصحيفة بإعداد التقرير بمناسبة الذكرى بمناسبة الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد محمد الدرة.

وأكشفت الصحيفة أن من ظهر في الصورة هو نجل جمال الدرة واسمه “محمد” أيضا. موضحة أنه بعد استشهاد “محمد الدرة” أنجبت والدته طفلا وأطلقا عليه اسم “محمد” أيضا، تخليدا لذكرى ابنهم الذي استشهد.

بينما نقلت الصحيفة عن والديه قولهما أنهما “سمياه محمد، ليظل محمد الدرة حيًا في الأرض، بمحمد الثاني، وفي السماء بمحمد الدرة الأول، يستبشر بمن يلحق به من خلفه ألا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون”.

وخلال اللقاء الذي أجرته معه “اخبار اليوم”، ترحم والد محمد الدرة على كل شهداء فلسطين والعالم العربي. ووجه رسالته للأمهات الثكلى “بألا يحزنوا فإن شاء الله سنلتقي بهم مرةً أخرى في جنات الخلد”.

من جانبه، استنكر رئيس تحرير صحيفة “وطن“، الكاتب الصحفي، نظام المهداوي، هذا التبريرات التي يروج لها “صهاينة الإمارات”، مؤكدا أنهم أصبحوا من “شواذ الأمة”، بحسب وصفه.

نظام المهداوي: صهاينة الإمارات هم شواذ الأمة

وقال “المهداوي” في تغريدة له تعليقا على ما نشر: “يحتار الصهاينة كيف يبررون القتل فيأتي صهاينة الإمارات جاهزين، ذلك لأنهم شواذ الأمة. “.

بينما أضاف قائلا: “الحمدلله انني كنت أول من هاجم هذه الإمارة المارقة. ويكفيني شرفاً أنني كنت أول من سميته شيطان العرب حتى صارت التسمية ملتصقة به أينما حل”.

واختتم “المهداوي” تغريدته بالقول: “ألا لعنة الله على الظالمين”.

“خلفان” يسخر من استشهاد شيرين أبو عاقلة

يشار إلى أنه عقب الإعلان عن استشهاد “شيرين أبو عاقلة”، سارع نائب رئيس شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان للسخرية من استشهادها، مروجا لنفس الشائعة حول الشهيد محمد الدرة.

في حين قال “خلفان” في تغريدة له عبر حسابه بتويتر “بكرة بيقولون شيرين ابو عاقلة على قيد الحياة”، متبعا حديثه بـ”إيموشن” ساخر.

وأضاف في تغريدة أخرى: “كما ادعو ان محمد الدرة على قيد الحياة..سيدعون غدا ان شيرين ابو عاقلة على قيد الحياة”.