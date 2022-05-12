الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٣:١٧ GMT
فارسی
البث المباشر

متحدث الخارجية التركية ينفي ان تكون سدود بلاده وراء نشوء العواصف الترابية التي تضرب ايران معتبرا انها قادمة من افريقيا والشرق الاوسط

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أمير دولة قطر يزور إيران للمرة الثانية منذ توليه الحكم

السويد..اعداد جميع الخطط الخاصة بطلب لعضوية الناتو

قوات تركية تقتل مواطنا سوريا بالرصاص في ريف الحسكة

المنفي: التوافق هو مفتاح للوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية

تشكيكا في استشهاد شيرين أبو عاقلة.. حسابات إماراتية تروج بأن الشهيد محمد الدرة حي!

طبيبة تكشف ما الذي يضعف الرؤية؟