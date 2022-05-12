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السويد..اعداد جميع الخطط الخاصة بطلب لعضوية الناتو

السويد..اعداد جميع الخطط الخاصة بطلب لعضوية الناتو
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت السويد الخميس، عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، مشيرة أنها أعدت جميع الخطط الخاصة بطلب العضوية.

العالم-اوروبا

وأوضحت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، في بيان، أنه ليس من الممكن للسويد أن تقف مكتوفة الأيدي بعد أن اتخذت فنلندا قرار التقدم لعضوية الناتو.

وأضافت أن بلادها أعدت جميع الخطط الخاصة بتقديم الطلب المحتمل لعضوية الناتو، مشيرة أن العملية يمكن أن تتحرك بسرعة كبيرة إذا استوفت السويد المعايير.

بدورها، ذكرت صحيفة "اكسبريسن" إحدى أكبر الصحف السويدية، أن الحكومة ستعلن قرارها في 16 مايو/ أيار الجاري، بتقديم العضوية إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وأعلنت فنلندا في بيان مشترك، الخميس، صادر عن الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو ورئيسة الوزراء سانا مارين، عزمها تقديم طلب انضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لتمهد الطريق أمام نمو الحلف بينما تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية.

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السويد..اعداد جميع الخطط الخاصة بطلب لعضوية الناتو

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