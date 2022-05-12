الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أمير قطر

قائد الثورة الاسلامية يستقبل أمير قطر
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٨ بتوقيت غرينتش

استقبل قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي خامنئي، أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له، مساء اليوم الخميس.

العالم - إيران

وسنوافيكم بتفاصيل الخبر لاحقا..

روابط ذات صلة

امير قطر في طهران والرئيس رئيسي يستقبله في قصر سعداباد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسؤولة أممية: صحفيو تونس "مستهدفون" وبعضهم يتعرض للاعتقال

فيما تسمح بالاستثمارات دون عقوبات.. واشنطن تستثني مناطق 'قسد' من قانون 'قيصر'

الاحتلال يعترض موكب تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

بالفيديو.. إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع اغتيال الصحفية أبو عاقلة

الحوثي يعلق على وقوف نواب امريكيين دقيقة صمت على روح أبوعاقلة