قائد الثورة الاسلامية لامير قطر:هناك مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتوسيع التعاون

قناة العالم
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٠١ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
قائد الثورة الاسلامية لأمير قطر: على الدول العربية ان تدرك ان الكيان الغاصب اليوم ليس في وضع يمكنهم معه من التعويل عليه ولا ان يرهبونه
قائد الثورة الاسلامية لأمير قطر: في قضية حي الشيخ جراح العام الماضي دعم بعض الدول العربية لم يرقَ حتى الى مستوى بعض الاوروبيين
قائد الثورة الاسلامية لامير قطر: ازاء هذه الجرائم الصهيونية فإن ايران تعول على العالم العربي ان ينزل بشكل صريح الى ميدان العمل السياسي
قائد الثورة الاسلامية لامير قطر: ازاء هذه الجرائم الصهيونية فإن ايران تعول على العالم العربي ان ينزل بشكل صريح الى ميدان العمل السياسي
قائد الثورة الاسلامية لامير قطر: ظلم الصهاينة الاشرار للشعب الفلسطيني على مدى عقود يشكل حقيقة مرة وضربة للأمة الاسلامية والعالم العربي
قائد الثورة الاسلامية لامير قطر:هناك مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتوسيع التعاون
قائد الثورة الاسلامية لدى استقباله امير دولة قطر: المستوى الحالي للعلاقات الاقتصادية بين البلدين متدنٍ للغاية ويجب مضاعفته الى اضعاف مضاعفة
قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يستقبل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له
مصادر فلسطينية : قوات الاحتلال تقتحم بيت عزاء الصحفية شيرين أبو عاقلة وتستدعي شقيقها "أنطون" للتحقيق
قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي يستقبل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والوفد المرافق له
قائد الثورة الاسلامية لامير قطر:هناك مجال لمزيد من تبادل وجهات النظر حول القضايا السياسية ونأمل أن تكون هذه الزيارة بداية جديدة لتوسيع التعاون
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
استشهاد شيرين أبو عاقلة.. وغياب الموقف الرادع
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧
أهم الأخبار
هدم البيوت لا ينفع لوقف عمليات المقاومين الفلسطينيين
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣
مع الحدث
الرعب يتملك الكيان الصهيوني من تعاظم قدرات المقاومة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 12 مايو2022
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤
أهم الأخبار
عملية العاد البطولية.. السلاح الابيض كان خطاباً لقادة الاحتلال
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧
مع الحدث
المناورات الاسرائيلية وجهوزية المقاومة للمواجهة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
مسؤولة أممية: صحفيو تونس "مستهدفون" وبعضهم يتعرض للاعتقال
فيما تسمح بالاستثمارات دون عقوبات..
واشنطن تستثني مناطق 'قسد' من قانون 'قيصر'
الاحتلال يعترض موكب تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس
فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني
بالفيديو..
إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع اغتيال الصحفية أبو عاقلة
الحوثي يعلق على وقوف نواب امريكيين دقيقة صمت على روح أبوعاقلة
مقالات و تحليلات
ما مدى فعالية المناورات الاسرائيلية مع جهوزية المقاومة للمواجهة؟
أسبوعان قبل انتهاء الهدنة: غروندبرغ يتدارك الفشل
ماذا يعني الصمت السعودي على صحة الملك سلمان؟
ما الجديد الذي يحمله موراي لطهران؟
المقاومةُ الفلسطينيةُ تتقدمُ والمناعةُ الإسرائيليةُ تتراجعُ
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.