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قائد الثورة الاسلامية لامير قطر: ظلم الصهاينة الاشرار للشعب الفلسطيني على مدى عقود يشكل حقيقة مرة وضربة للأمة الاسلامية والعالم العربي

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

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