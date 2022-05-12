الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

قائد الثورة الاسلامية لأمير قطر: في قضية حي الشيخ جراح العام الماضي دعم بعض الدول العربية لم يرقَ حتى الى مستوى بعض الاوروبيين

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. أزمة حليب أطفال حادة في أمريكا تأخذ منحى سياسياً

مسؤولة أممية: صحفيو تونس "مستهدفون" وبعضهم يتعرض للاعتقال

فيما تسمح بالاستثمارات دون عقوبات.. واشنطن تستثني مناطق 'قسد' من قانون 'قيصر'

الاحتلال يعترض موكب تشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة في القدس

فرنسا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني

بالفيديو.. إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة على وقع اغتيال الصحفية أبو عاقلة