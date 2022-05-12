الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

آية الله خامنئي لأمير دولة قطر: الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران وقطر يجب أن تنفذ من خلال جدول زمني محدد

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

العفو الدولية تطالب السعودية بوقف قيود سفر المعارضين

محافظ بغداد يعلن انطلاق حملة خدمية خاصة بأطراف العاصمة

لماذا لا يمكن للعدو الاسرائيلي وقف العمليات الفلسطينية؟

الاتحاد العام التونسي للشغل: جريمة اغتيال الصحفية أبوعاقلة تثبت الطابع الإرهابي للكيان المحتل

تركيا..اطلاق عملية "أرن - الحصار-9" ضد عناصر "بي كا كا"

بالفيديو.. أزمة حليب أطفال حادة في أمريكا تأخذ منحى سياسياً