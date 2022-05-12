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امير دولة قطر يعرب خلال لقائه قائد الثورة الاسلامية عن اسفه لاستشهاد الصحفية ابو عاقلة في جنين مؤكدا ان الصهاينة ارتكبوا هذه الجريمة بدم بارد

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:١١ بتوقيت غرينتش

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