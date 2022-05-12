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محافظ بغداد يعلن انطلاق حملة خدمية خاصة بأطراف العاصمة

محافظ بغداد يعلن انطلاق حملة خدمية خاصة بأطراف العاصمة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٦ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ بغداد المهندس محمد جابر العطا اليوم الخميس، انطلاق حملة خدمية خاصة لتقديم الخدمات البلدية إلى مناطق وأحياء أطراف العاصمة بغداد. 

العالم - العراق

وأوضح المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "العطا أكد خلال اجتماع مع مديري بلديات اطراف بغداد، أن الحملة تتعلق بمديرية بلديات اطراف بغداد"، مشيرا الى أن "أعمالها تتلخص بتأهيل المتنزهات، واعمال التنظيفات والجزرات الوسطية، ورفع الانقاض من المناطق".

وأضاف، أن "الحملة مكثفة لجميع المؤسسات البلدية البالغ عددها 16 بلدية موزعة على مناطق اطراف العاصمة، وستستمر مدة 60 يوماً، وسيتم خلالها تقييم اعمال المؤسسات البلدية".

وأشار العطا، وفقا للبيان، إلى أن "الحملة تتضمن زيادة اعمال الزراعة نتيجة التحول المناخي، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة لاستحصال بعض المزروعات بغية زراعتها في مناطق حزام بغداد"، لافتا الى أن "هناك توجها لاكساء المناطق التي تحوي بنى تحتية متكاملة في نواحي الجسر، واللطيفية، واليوسفية، والرشيد، وقضاء الزهور (الحسينية سابقاً)، بالاضافة الى المناطق الاخرى مكتملة البنى التحتية".

وتابع، أنه "تم التوجيه بالاسراع لتحويل جميع الاراضي وفق قانون 80 لسنة 1970، المتضمن ايكال جميع الاراضي التابعة لعقارات الدولة، والخالية من العقود الزراعية، والمصفرة من الحصة المائية الى المؤسسات البلدية، بغية توفير الاراضي السكنية لمستحقيها".

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