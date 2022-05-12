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مراسم تشييع رسمية لجثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٨ بتوقيت غرينتش

مراسم تشييع رسمية ضخمة تكريما لجثمان الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي استشهدت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي أثار استنكارا عربيا ودوليا واسعا 

العالم - خاص بالعالم

رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد في كلمة خلال تشييع جثمان أبو عاقلة أن جريمة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي الصحفية شيرين أبو عاقلة لن تغيب الحقيقة مشيرا إلى أنه سيتم التوجه فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة مرتكبي هذه الجريمة

ومنح محمود عباس وسام 'نجمة القدس' لشيرين، وهو أحد أرفع الأوسمة التي تمنحها السلطة الفلسطينية لشخصيات بارزة.

وفي اشارة الى اعتداءات الاحتلال المستمرة حذر عباس من أنه سيضع قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير موضع التنفيذ ومن أبرز هذه القرارات وقف التنسيق الأمني بكل أشكاله.

مسؤولون فلسطينيون وممثلون عن الفصائل ودبلوماسيون أجانب ومواطنون شاركوا في المراسم الرسمية التي أقيمت في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

عشرات الشخصيات السياسية والإعلامية الفلسطينية رافقت موكب التشييع من المستشفى لوداع وتكريم الشهيدة أبو عاقلة باتجاه مقر الرئاسة.

وعلى طول نحو ثمانية كيلومترات بين المستشفى ومقر الرئاسة توزع الناس على جوانب الشوارع لتوديع شيرين، وألقى بعضهم الورود نحو المركبة العسكرية التي نقلت الجثمان بينما حمل آخرون العلم الفلسطيني.

وسيتم تشييع جثمانها الجمعة وسيصلى عليها في كنيسة في القدس الشرقية المحتلة، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة جبل صهيون عند باب الخليل في المدينة المقدسة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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