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حرس الثورة: فرضنا على البحرية الأميركية أكبر نسبة من الإذلال

حرس الثورة: فرضنا على البحرية الأميركية أكبر نسبة من الإذلال
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

قال نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي أن القوة البحرية بالحرس الثوري فرضت على البحرية الأميركية أكبر نسبة من الإذلال؛ وعليه قد تقدم هؤلاء بشكوى إلى محكمة لاهاي الدولية.

العالم- ايران

ولفت العميد فدوي في تصريح له اليوم الخميس أن: القوة العسكرية الأميركية ترتكز على القوة البحرية التي تعد الأقوى في العالم، لكنها أصبحت في أدنى المستويات وأكثر إذلالا بواسطة سلاح البحر التابع للحرس الثوري؛ وبذلك فقد رفعت واشنطن شكوى دولية ضد إيران.

كما أشار إلى الحرب المفروضة من جانب نظام "صدام" البائد في العراق على الجمهورية الإسلامية (1980-1988) مبينا أن 87 دولة قدمت الدعم إلى الكيان البعثي العراقي آنذك دون أن يؤدي ذلك لأي نتيجة، بينما حققت إيران نتائج جيدة في هذه الحرب.

وأضاف أن: انتصارنا في ساحات الحرب العسكرية، خير دليل على كفاءاتنا لتحقيق الإنجازات والانتصارات في ساحات العلوم والتكنولوجيا أيضا.

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