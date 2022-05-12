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الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة أبو عاقلة

الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة أبو عاقلة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

فرضت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، شروطا لدفن جثمان الشهيدة شيرين ابو عاقلة.

العالم ـ فلسطين

وأفاد مدير نادي الاسير ناصر قوس بأن قوات الاحتلال تفرض على عائلة شيرين عدم رفع الأعلام الفلسطينية، ومنع الهتافات خلال الجنازة.

ومن جانب آخر اقتحمت قوات الاحتلال منزل مدير نادي الاسير ناصر قوس بالبلدة القديمة، واستدعته الى ما يسمى "غرف 4״ .

يشار الى ان قوات الاحتلال استدعت انطون ابو عاقلة شقيق الشهيدة شيرين عصر اليوم.

وبدأت مراسم تشييع مراسلة قناة الجزيرة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، اليوم الخميس، من المستشفى الاستشاري برام الله، إلى مقر المقاطعة.

وجرى لف الجثمان بعلم فلسطين ونقله بموكب عسكري ورسمي لوداع وتكريم الزميلة أبو عاقلة برام الله، قبل التوجه إلى مدينة القدس المحتلة.

وسارت الجنازة بموكب عسكري رسمي، باتجاه مقر رئاسة المقاطعة، الذي توافد مئات الفلسطينيين إليه، والعشرات من الشخصيات السياسية والإعلامية، الذين رافقوا موكب التشييع.

وسيتم الصلاة على جثمان "أبو عاقلة" يوم غد الجمعة الساعة الثالثة عصرا، بكنيسة "الروم الكاثوليك" في باب الخليل.

#إنهاء_الاحتلال_الإسرائيلي

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