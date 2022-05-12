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امير قطر يؤكد للقائد الخامنئي ان اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر تم تفعيلها ويؤمل ان يشهد التعاون الاقتصادي نموا ملحوظا العام المقبل

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٤ بتوقيت غرينتش

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