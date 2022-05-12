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مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط لرصد خروقِ العدوانِ في الحديدة: العدوان ارتكب 112 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش

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