مراسل العالم عن وزير النقل اليمني: 20 يوما هي المدة المتبقية من الهدنة الأممية وكان من المفترض تسيير الرحلات يوميا من مطار صنعاء دون أي قيود

قناة العالم
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢
٠٥:٣٣ GMT
فارسی
كيف تشاهد العالم
كيف تشاهد العالم
البث المباشر
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
إيران
العالم
فیدیو
تقارير
غرافيك
برامج
أقسام أخری
نبض السوشيال
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
موریتانیا
الکویت
الاحتلال
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم وتكنولوجيا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
نبض السوشيال
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
صفحة من التاريخ
سبورتي
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم وتكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
وثائقيات
مقالات
الصور
الرئيسية
آخر الأخبار
العالم العربي
قطر
السعودية
سوریا
اليمن
البحرين
العراق
مصر
فلسطين
المغرب
ليبيا
لبنان
الأردن
تونس
الجزائر
السودان
الإمارات
عمان
شرق آسيا
آسيا الوسطي
موریتانیا
الکویت
احتلال
إيران
سياسة
اقتصاد
ثقافة
علوم و تکنولوجیا
انجازات دفاعية
مع مرشحي الانتخابات الرئاسية
العالم
الأميركيتان
أوروبا
آسيا والباسيفيك
أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
خیار لبنان
>
جمیع
أقسام أخری
العالم الرقمي
اقتصاد
ثقافة
حوادث
رياضة
علوم و تكنولوجيا
منوعات
صحف عبرية
أنفوجرافيك
وثائقيات
الصور
نبض السوشيال
مراسل العالم عن وزير النقل اليمني: مطار صنعاء جاهز وفقا للاشتراطات والمتطلبات الدولية المعمول بها في مطارات العالم ومنظمة الطيران المدني"ايكاو"
مراسل العالم: وزير النقل اليمني يؤكد جهوزية مطار صنعاء الدولي التشغيلية الفنية والمهنية لاستقبال كافة الرحلات المدنية والتجارية
مراسل العالم عن وزير النقل اليمني: 20 يوما هي المدة المتبقية من الهدنة الأممية وكان من المفترض تسيير الرحلات يوميا من مطار صنعاء دون أي قيود
مصادر يمنية عن مصدر في غرفة ضباط الارتباط لرصد خروقِ العدوانِ في الحديدة: العدوان ارتكب 112 خرقا بينها استحداث تحصينات قتالية في حيس
مراسل العالم: مصدر أمني يمني اكد ان الضحايا السبعة توفوا إثر تعذيب الجيش السعودي لهم بالكهرباء وان عدد القتلى مرشح للارتفاع
مراسل العالم: وصول 7 جثث إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة لمواطنين يمنيين عذبهم وقتلهم الجيش السعودي بمنطقة الرقو في منبه الحدودية
امير قطر يؤكد للقائد الخامنئي ان اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر تم تفعيلها ويؤمل ان يشهد التعاون الاقتصادي نموا ملحوظا العام المقبل
امير دولة قطر يعرب خلال لقائه قائد الثورة الاسلامية عن اسفه لاستشهاد الصحفية ابو عاقلة في جنين مؤكدا ان الصهاينة ارتكبوا هذه الجريمة بدم بارد
امير دولة قطر يعرب لدى لقائه قائد الثورة الاسلامية عن سعادته لاجرائه زيارته الثانية لايران مشيدا بالمكانة البارزة لآية الله خامنئي في العالم الاسلامي
آية الله خامنئي لأمير دولة قطر: الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران وقطر يجب أن تنفذ من خلال جدول زمني محدد
مراسل العالم عن وزير النقل اليمني: 20 يوما هي المدة المتبقية من الهدنة الأممية وكان من المفترض تسيير الرحلات يوميا من مطار صنعاء دون أي قيود
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٥ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
عاجل
شاركوا هذا الخبر مع أصدقائكم
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
الاسم:
البرید الالكتروني:
النص:
*
تبقى لديك : (
1000
) حرف
شكرا على تعليقك، نامل بان تستمر بالتواصل معنا
برامج
وثائقيات
أهم الأخبار
استشهاد شيرين أبو عاقلة.. وغياب الموقف الرادع
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٧
أهم الأخبار
هدم البيوت لا ينفع لوقف عمليات المقاومين الفلسطينيين
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣
مع الحدث
الرعب يتملك الكيان الصهيوني من تعاظم قدرات المقاومة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ١٠:١٤
إیران
أبرز عناوين الصحف الايرانية لصباح اليوم الخميس 12 مايو2022
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:١٤
أهم الأخبار
عملية العاد البطولية.. السلاح الابيض كان خطاباً لقادة الاحتلال
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣٧
مع الحدث
المناورات الاسرائيلية وجهوزية المقاومة للمواجهة
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦
آخر الأخبار
الأکثر مشاهدة
بالفيديو..
هل ستقف موسكو مكتوفة الأيدي في حال انضمت فنلندا للناتو؟
بالفيديو..
أمير قطر: سنعمل على الدفع بمفاوضات فيينا للتوصل إلى إتفاق عادل
تهديد رئيس الحكومة الصهيونية بالقتل
الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة أبو عاقلة
مطار صنعاء الدولي جاهز لاستقبال الرحلات
حرس الثورة: فرضنا على البحرية الأميركية أكبر نسبة من الإذلال
مقالات و تحليلات
لماذا لا يمكن للعدو الاسرائيلي وقف العمليات الفلسطينية؟
ما مدى فعالية المناورات الاسرائيلية مع جهوزية المقاومة للمواجهة؟
أسبوعان قبل انتهاء الهدنة: غروندبرغ يتدارك الفشل
ماذا يعني الصمت السعودي على صحة الملك سلمان؟
ما الجديد الذي يحمله موراي لطهران؟
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.
آخر الأخبار
عاجل
الأكثر مشاهدة
البث المباشر
إیران
العراق
البحرین
الیمن
سوریا
فلسطین
السعودية
مصر
منوعات
علوم وتكنولوجيا
العالم الرقمی
فیدیو
مقالات
وثائقيات
تقاریر
خاص بالعالم
أنفوجرافيك
صورة وتعليق
إیران
العراق
البحرین
سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
مصر
تقاریرالمراسلین
اتصل بنا
من نحن
كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2017 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.