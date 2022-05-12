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للقضاء على فلول 'داعش'..

الفياض يدعو لتكثيف الجهد الاستخباري في كركوك

الفياض يدعو لتكثيف الجهد الاستخباري في كركوك
الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الخميس، إلى تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على ما تبقى من فلول عصابات 'داعش' الإرهابية في أطراف محافظة كركوك. 

العالم - العراق

وقال الفياض في كلمة خلال حضوره الاحتفالية التي نظمها أهالي قصبة البشير بمناسبة الذكرى السادسة لتحريرها، وحضرتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الدماء التي سالت على هذه الأرض من أجل تحريرها من العصابات الإجرامية، تجمعنا اليوم لاستذكار أروع البطولات التي سطرها ابطال القوات الأمنية بمختلف صنوفهم ومسمياتهم".

وأضاف، أن "المحافظة على هذا النصر تأتي من خلال تكاتف الجميع وتماسكهم"، لافتا إلى ضرورة "تكثيف الجهد الاستخباري للقضاء على فلول داعش الإرهابية في أطراف محافظة كركوك".

وأشار الفياض إلى أن "منطقة البشير تعرضت للدمار خلال ثمانينيات القرن الماضي على يد النظام المباد، كما تعرضت للدمار ايضا عام 2014 من قبل عصابات داعش الإرهابية"، مؤكدا أن "ذلك يزيد من عزم أبناء المنطقة للعودة لبناء مناطقهم والعيش بسلام".

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للقضاء على فلول 'داعش'.. الفياض يدعو لتكثيف الجهد الاستخباري في كركوك