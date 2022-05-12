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الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين زياد النخالة: العدو يريد أن يقهر شعبنا بالقتل وعلينا أن نحول قتلنا إلى قتال واستشهاد

الخميس ١٢ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٦ بتوقيت غرينتش

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