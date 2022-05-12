سوريا.. المقداد يبحث مع 'الفاو' إيصال المساعدات إلى مستحقيها

العالم - سوريا

وعبر المقداد عن تقدير الحكومة السورية لما تم تحقيقه في مجال بناء أسس التعاون الحالي والمستقبلي بين الحكومة السورية ومنظمة الأغذية والزراعة، آملا أن تلتزم المنظمات الدولية العاملة في سوريا بـ"المسؤوليات الملقاة على عاتقها وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها لأن الهدف الأساسي من عمل هذه المنظمات يجب أن يتركز على التخفيف قدر المستطاع من معاناة الشعب السوري ومساعدته في الحصول على احتياجاته الغذائية الأساسية التي كانت تؤمنها الدولة السورية".

وشدد على أن "الحكومة السورية تقدم كل التسهيلات والدعم اللازمين للمنظمة لتمكينها من القيام بمهامها الأساسية من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الحكومة السورية ومكتب المنظمة في دمشق".

من جهته، قدم الواعر عرضا مفصلا لكل المشاريع والنشاطات التي تقوم بها المنظمة في سورية بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الموارد المائية والجهات الحكومية الأخرى، موضحا أن الهدف من زيارته إلى سوريا هو الاطلاع على الأولويات والاستراتيجيات على مستوى الدولة السورية وتعميق الشراكات لتقديم الدعم اللازم.