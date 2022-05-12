الاتحاد الأوروبي: بوريل يبذل قصارى جهده لانقاذ الاتفاق النووي

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بالتزامن مع زيارة إنريكي مورا، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي إلى إيران ومشاوراته مع المسؤولين في ايران بشأن انهاء محادثات فيينا ، قال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي إن جوزيف بوريل يبذل قصارى جهده لإنقاذ الاتفاق النووي .

وأضاف بيتر ستانو في تصريح للصحفيين في بروكسل الخميس ، أن بوريل سيبذل "كل ما في وسعه" لإعادة محادثات فيينا إلى مسارها الصحيح وضمان الالتزام الكامل بالاتفاق .

وأكد أن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ملتزم "ببذل كل ما في وسعه لضمان نجاح المفاوضات بشأن التنفيذ الكامل للاتفاق النووي ".

كما شدد المتحدث باسم بوريل على أن دول الاتحاد الأوروبي وأعضاء الاتفاق النووي والمجتمع الدولي ككل يطالبون بتنسيق هذه الجهود من قبل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، حيث أن الاتفاقية جزء مهم من هيكل حظر الانتشار النووي.

في غضون ذلك ، تم تعليق الجولة الثامنة من المحادثات حول رفع الحظر، والتي بدأت في 26 ديسمبر من العام الماضي ، منذ 11 مارس الماضي ، بناء على اقتراح منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، وعاد المفاوضون إلى عواصمهم للاستشارات السياسية.

وتريد معظم الدول المشاركة في المحادثات انهاء المحادثات بسرعة أكبر ، لكن التوصل إلى اتفاق نهائي ينتظر القرارات السياسية الأميركية بشأن بعض القضايا الرئيسية المتبقية.

ويتواجد إنريكي مورا ، نائب الأمين العام لخدمة العمل الخارجي الأوروبي ومنسق مفاوضات رفع الحظر ، في طهران منذ يوم الثلاثاء الماضي لتقليل الخلافات المتبقية.

والتقى مورا الاربعاء والخميس مع علي باقري كني ، مساعد وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين.

وقال سعيد خطيب زاده المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية للصحفيين الاثنين الماضي: "وجود مورا يظهر أننا نجري المحادثات بالاتجاه الصحيح ، وإذا قررت الولايات المتحدة اليوم أعادت ما أخذته من جيب الشعب الإيراني فيمكننا التوصل الى الاتفاق بعد زيارة مورا .