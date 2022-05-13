واشنطن وسيؤول تبحثان إطلاق بيونغ يانغ للصواريخ

العالم - الأميرکيتان

وجاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال الهاتفي بين المسؤولين، أنهما "دانا إطلاق الصواريخ البالستية من قبل كوريا الشمالية معتبرين اياها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، والتزما بالحفاظ على التنسيق الوثيق من أجل التصدي للمخاطر الصادرة من كوريا الشمالية".

وكانت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الجنوبية قد أعلنت في وقت سابق أن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان مساء الخميس بالتوقيت المحلي (ظهر الخميس بتوقيت موسكو).

وحسب معطيا سيؤول فإن الصواريخ قطعت مسافة نحو 360 كلم، وحلقت على ارتفاع يصل إلى 90 كلم.