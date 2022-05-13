اعتقال مواطنين في القدس وطولكرم

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وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًّا لم تعرف هويته بعد، من منطقة باب الأسباط في القدس المحتلة , حسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام.

وفي السياق، اعتقلت قوات الاحتلال ، شابا من مخيم نور شمس شرق طولكرم وأعاقت على حاجز عناب شرق طولكرم، حركة مرور المركبات، وأخضعتها وركابها للتفتيش والتدقيق في هويات خاصة للداخلين إلى طولكرم، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال الصهيوني، عددا من الحواجز العسكرية، وكثفت من انتشارها في محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية متنقلة، وكثفت من وجودها العسكري، ونشرت آلياتها في محيط بلدات عجة وقباطية وعرابة، وعلى شارع جنين- نابلس، وقرى صانور، ومسلية، وجلقموس، ونشرت قناصة في سهل قباطية على أسطح منازل غير مأهولة.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال دققت في بطاقات الفلسطينيين، واستجوبتهم، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين وسط الانتشار المكثف لدوريات الاحتلال.