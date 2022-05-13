الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الشهيدة شيرين أبو عاقلة تتصدر منصة تويتر

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٥ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "هاشتاغ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران الى جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية بقناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة على يد القوات الاسرائيلية بدم بارد.

العالم - هاشتاغ

أوافيكم بالخبر فور إتضاح الصورة. إتضحت الصورة وأصبحت شيرين أبو عاقلة هي الخبر، وهل أجمل من أن تكون من نقلت الخبر طوال سنوات هي الخبر وعلى أرض فلسطين؟ بعين فلسطين رأتهم وبعين بندقية القناص رأوها، فارتقت شيرين أبو عاقلة إبنة القدس شهيدة على أرض جنين.

كما تطرق البرنامج الى رقص حاخامات الإحتلال الإسرائيلي العرضة في قلب السعودية. فيديو لما يسمى حاخام السعودية يعقوب هيرتسوغ يؤدي رقصة العرضة بالسيف في السعودية. وهو الذي كان انتشر له فيديو وهو يرقص مع مواطن سعودي في شوارع الرياض قبل اشهر

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

جامعة اليرموك الاردنية تندد باغتيال شيرين ابو عاقلة

صنعاء.. وقفة احتجاجية لاتحاد الإعلاميين تنديدا باغتيال الاحتلال للصحافية أبو عاقلة

مراسم تشييع رسمية لجثمان الصحفية أبو عاقلة من مقر الرئاسة الفلسطينية

الاحتلال يفرض شروطا لجنازة الشهيدة أبو عاقلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الدفاع الروسية تعلن إجلاء 127 شخصا من بينهم أجانب من خيرسون

مركز عين الإنسانية يدين تعذيب وقتل 7 مواطنين بمنطقة الرقو في صعدة

غضب بعد إقدام سياسي دنماركي متطرف على حرق نسخة من القرآن

ماسك: لا أرى في ترامب المرشح الأفضل لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة

أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية

تايلاند توزع مليون نبتة قنب له تأثير مخدر مجانا على السكان