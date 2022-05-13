الشهيدة شيرين أبو عاقلة تتصدر منصة تويتر

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أوافيكم بالخبر فور إتضاح الصورة. إتضحت الصورة وأصبحت شيرين أبو عاقلة هي الخبر، وهل أجمل من أن تكون من نقلت الخبر طوال سنوات هي الخبر وعلى أرض فلسطين؟ بعين فلسطين رأتهم وبعين بندقية القناص رأوها، فارتقت شيرين أبو عاقلة إبنة القدس شهيدة على أرض جنين.

كما تطرق البرنامج الى رقص حاخامات الإحتلال الإسرائيلي العرضة في قلب السعودية. فيديو لما يسمى حاخام السعودية يعقوب هيرتسوغ يؤدي رقصة العرضة بالسيف في السعودية. وهو الذي كان انتشر له فيديو وهو يرقص مع مواطن سعودي في شوارع الرياض قبل اشهر

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..