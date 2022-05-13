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كوريا الشمالية.. تفشي حمى غير معروفة أصابت عشرات الآلاف

كوريا الشمالية.. تفشي حمى غير معروفة أصابت عشرات الآلاف
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل الإعلام الحكومية في كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، بتفشي حمى غير معروفة، أصابت حوالي 350 ألف شخص في كوريا الشمالية.

العالم - أسيا و الباسفيك

ونقلت وكالة يونهاب للأنباء أن أكثر من 162 ألف مريض قد عولجوا حتى الآن.

ومن غير المعروف ما إذا كانت هذه الحمى مرتبطة بكوفيد-19، الذي أبلغت بيونغ يانغ أمس تفشيه في البلاد لأول مرة منذ ظهور الوباء.

وفي وقت سابق من اليوم، أبلغت كوريا الشمالية عن أكثر من 18 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، مع ست وفيات.

والخميس، أكّدت كوريا الشمالية تسجيل أول إصابة بفيروس كوفيد-19 في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة".

وتعهّد الزعيم كيم جونغ-أون "التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".

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