هاشتاغ.. شيرين أبو عاقلة تصبح هي الخبر

العالم - خاص بالعالم

بِعَين فلسطين رأَتْهُم وبعين بندقية القناص رأوها، فارتَقَت شيرين أبو عاقلة إبنَةُ القدس شهيدَةً على أرض جنين.

من الميدان إلى المستشفى إلى منزل عائلتها. وداعٌ لشيرين أبو عاقلة من كل محبيها على مساحة فلسطين

شيرين أبو عاقلة أمضت اكثر من خمسَةٍ وعشرين عامًا وهي تنقل الخبر. تعرَّضَت لشتى أنواع المضايقات من قبل جنود الإحتلال الإسرائيلي، لكنَّها أوصَلَت صوت الفلسطيني للعالم

سلطات وقادة الإحتلال الإسرائيلي تنَصَّلوا من مسؤوليَةِ إغتيال شيرين أبو عاقلة وبدأوا رمْيَ الإتهامات يمينا وشمالا. لكنَّ المصورَ المرافِقَ لشيرين، علي السمودي والذي أصيب أيضا معها كشف ما حصل وما يؤكد إرتكاب جيش الإحتلال لجريمة مكتملة العناصر.

الفصائل الفلسطينية والمقاومة في فلسطين نعت الشهيدة شيرين ابو عاقلة. والفلسطينيون وبمختلف إنتماءاتِهِم ومعتقداتِهِم ودَّعوها. وكانت هذه الرسالة إلى شيرين.

ومن قلب غزة. تحية إلى روح شيرين أبو عاقلة على طريقة أهالي القطاع

هاشتاغ شيرين ابو عاقلة سجل ترندنغ في أكثر من دولة. وتحت هذا الهاشتاغ كتب "حسين الحبيب" تغريدة وفيها. "لا تموت الكلمة، ولا يهون الكفاح، ومن مات دون وطنه مات شهيدًا. يرحل المقتول، ويرحل القاتل، ولكن الأقصى باقٍ في دم كل الشرفاء حتى قيام الساعة. الرحمة لشيرين أبو عاقله والخزي للمحتل الجبان، وإنّ وعد الله آتٍ، فارتقبوا إنا مرتقبون."

"منى حجازي" بدورها علقت. بينما يختلف البعض يبقى الميدان هو الحقيقة هو الحسم شيرين حتى الان حصدت جنازتين في مدينتين مختلفتين وستكون الثالثة والاخيرة في القدس. مسيحية نعم وحُمِلَت على اكتافِ مسلمة قلوبها تهشّمت على اغتيالها والله لو لفوا بنعش شيرين فلسطين كلها لحملتها كل الاكتاف باكية

"يوسف" أيضا غرد. كانت تنقل لنا الخبر وكانت صوت الحقيقة واليوم أصبحت هي الخبر هي اعدمتهم بتقاريرها ونقلها حقيقة هذا الكيان المجرم، وهم اعدموها برصاصة كشفت حجم ظلمهم وغدرهم وطغيانهم وحقدهم. لروحك السلام يا شيرين

الاكاديمي اللبناني "عمر نشابة" كان له هذا التعليق. جيش العدو الاسرائيلي يقتحم منزل الشهيدة شيرين ابو عاقلة بعد قتلها. وفي لبنان من يطالب بنزع سلاح المقاومة.لا، لا، انا لا اخوِّن احدا. هم يخوّنون انفسهم.