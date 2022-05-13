الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
٠٤:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اليابان تحظر تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا

اليابان تحظر تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٩ بتوقيت غرينتش

حظرت حكومة اليابان الصادرات إلى روسيا من السلع عالية التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر والطابعات ثلاثية الأبعاد والمجاهر الإلكترونية وغيرها من المعدات ابتداء من 20 مايو الجاري.

العالم - أسيا و الباسفيك

وتم نشر قائمة السلع الممنوعة من التصدير لروسيا على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وجاء في بيان الحكومة: "فيما يتعلق بالوضع الدولي تجاه أوكرانيا، تساهم بلادنا في الجهود الدولية من أجل السلام العالمي لحل هذه المشكلة، ووفقا لقرار الحكومة الصادر في 10 مايو، يفرض حظرا على تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا (حواسيب ، طابعات ثلاثية الأبعاد). تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ في 20 مايو ".

وتسري العقوبات، التي أقرتها الحكومة اليابانية في 10 مايو، على 141 شخصا و 71 منظمة.

تبنت اليابان في السابق عدة حزم من القيود ضد روسيا بسبب الوضع حول أوكرانيا. وتضم قوائم العقوبات بالفعل أكثر من 700 مواطن من روسيا وبيلاروس ولوغانسك ودونيتسك بالإضافة إلى أكثر من 200 شركة ومنظمة روسية. بالإضافة إلى ذلك، جمدت اليابان أصول عدد من البنوك الروسية.

روابط ذات صلة

اليابان تعتزم تقليل اعتمادها على موارد الطاقة الروسية

اليابان ستتخذ إجراءات لحظر واردات النفط الروسية

اليابان: كوريا الشمالية قد تجري تجربة نووية قريبا

اليابان تصف جزر الكوريل بـ’مناطق تحتلها روسيا’ لأول مرة منذ 2003

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تكريم رئيس الحكومة السورية الأسبق وائل الحلقي في دمشق

البرلمان اليوناني يوافق على توسيع اتفاقية التعاون العسكري مع الولايات المتحدة

الاستخبارات الصهيونية تخشى من استقرار لبنان

اليابان تحظر تصدير السلع عالية التقنية إلى روسيا

القنصلية العامة التركية في باريس تتعرض لهجوم بعبوة ناسفة

المالكي يتحدث عن مخالفة قانونية في البرلمان العراقي