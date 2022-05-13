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قوى الدولة النيابية في العراق تدعو الى التعاطي الإيجابي مع قانون حظر التطبيع في قراءته الثانية

قوى الدولة النيابية في العراق تدعو الى التعاطي الإيجابي مع قانون حظر التطبيع في قراءته الثانية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

أشادت كتلة تحالف قوى الدولة الوطنية النيابية في العراق، يوم الخميس، بدور اللجنة القانونية النيابية التي استكملت قانون قانون حظر التطبيع و إقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

العالم - العراق

وذكرت الكتلة حسب "الفرات نيوز"، أن "هذا القانون كفيلاً بغلق الباب أمام كل من تسول له نفسه التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث سيتم تجريمه ومحاسبته قانونياً".

ودعت جميع الكتل النيابية، الى "التعاطي الإيجابي مع هذا القانون في قراءته الثانية والتصويت عليه".

واشارت الكتلة، الى "مشاركتها في جلسة عرض القانون على مجلس النواب في قراءته الأولى، ودعمها بقوة التصويت على هذا القانون والذي لطالما اكد عليه رئيس التحالف السيد الحكيم وبأكثر من مناسبة رفضه للتطبيع بأي شكل من الأشكال".

وختمت الكتلة بيانها، إن "هذا القانون يمثل الارادة الشعبية ويأتي للحفاظ على المبادئ الوطنية والإسلامية والإنسانية في العراق وللخطورة الكبيرة التي تترتب على التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل او التواصل والتخابر وإقامة العلاقات معه".

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