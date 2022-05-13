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القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة

القوى الوطنية والإسلامية تدعو لإضراب شامل في القدس اليوم الجمعة
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:١٦ بتوقيت غرينتش

دعت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية، للإضراب الشامل في مدينة القدس اليوم الجمعة، مهيبةً بالمجتمع المقدسي بأكمله للمشاركة في جنازة الإعلامية الشهيدة شيرين أبو عاقلة.

العالم - فلسطين

ووجهت الحراكات الشبابية والفعاليات الوطنية في مدينة القدس، دعوات لإقامة صلاة الجمعة والجنازة يوم الجمعة في ساحة مستشفى الفرنساوي- الشيخ جراح، الذي يتواجد به جثمان الصحافية الشهيدة "شيرين أبو عاقلة".

ووصل جثمان الشهيدة ابو عاقلة، في موكب رسمي إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله، لتبدأ مراسم التشييع هناك، لتنتقل بعدها إلى مدينة القدس المحتلة، حيث وصل الجثمان إلى المشفى "الفرنسي" في المدينة، والذي شهدت ساحته اعتداءً من قبل شرطة الاحتلال على متواجدين، ومنعتهم من رفع العلم الفلسطيني.

وكانت اغتالت قوات الاحتلال، الأربعاء، الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة في الضفة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحامها لمخيم جنين.

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