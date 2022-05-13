الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
٠٧:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مركز عين الإنسانية يدين تعذيب وقتل 7 مواطنين بمنطقة الرقو في صعدة

مركز عين الإنسانية يدين تعذيب وقتل 7 مواطنين بمنطقة الرقو في صعدة
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

أدان مركز عين الإنسانية في اليمن إقدام الجيش السعودي على تعذيب 7 مواطنين حتى الموت بمحاذاة منطقة الرقو بمحافظة صعدة.

العالم-اليمن

وأكد المركز وصول 7 جثث لمدنيين إلى المستشفى الجمهوري بصعدة عليها آثار تعذيب بالضرب والصعق بالكهرباء، وعدد الضحايا مرجح للزيادة.

وحمل النظام السعودي المسؤولية الكاملة إزاء الجريمة الكبرى بتعذيب المواطنين حتى الموت، موضحاً أن الجريمة السعودية كشفت الوجه الحقيقي لنظام الرياض الوهابي التكفيري الذي لا يقبل التعايش مع الآخرين.

وأضاف أن الجريمة السعودية بحق المدنيين تثبت صورة النظام القاتل والوحشي للعالم وتدحض كل مزاعم النظام السعودي حول الإصلاحات.

وأوضح المركز أن الجريمة السعودية تكشف الوجه الحقيقي لأمريكا الحامي والحليف الرئيس للأنظمة القمعية، وتكشف ازدواج معاييرها تجاه حقوق الإنسان.

وقال إن على الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية المعنية القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان وإدانة الجرائم السعودية.

روابط ذات صلة

محافظ صعدة يدين جريمة قتل المواطنين في المناطق الحدودية

صعدة تستقبل7 جثث لمواطنين قتلوا تحت تعذيب العدوان السعودي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

وزارة الدفاع الروسية تعلن إجلاء 127 شخصا من بينهم أجانب من خيرسون

مركز عين الإنسانية يدين تعذيب وقتل 7 مواطنين بمنطقة الرقو في صعدة

غضب بعد إقدام سياسي دنماركي متطرف على حرق نسخة من القرآن

ماسك: لا أرى في ترامب المرشح الأفضل لرئاسة الولايات المتحدة في الانتخابات المقبلة

أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية

تايلاند توزع مليون نبتة قنب له تأثير مخدر مجانا على السكان