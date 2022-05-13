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قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين + فيديو

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

 أقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة قريبة من مخيم جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاه الاحتلال.

وأكدت المصادر "إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم جنين".

وأوضحت المصادر، أن هناك شتباكات عنيفة ومستمرة لا زالت تدور بين قوات الاحتلال ومقاومين في محيط مخيم جنين حيث تحاول قوات الاحتلال دخول المخيم الصامد.

جنين

وبدورها قالت كتيبة جنين :"بعون الله وقوته مجاهدونا يتصدون لقوات الاحتلال المقتحمة للمخيم ويمطرونها بوابل كثيف من الرصاص".

وأضافت كتيبة جنين: "مجاهدونا يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في شوارع المخيم الصامد"

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال تستهدف من خلال اقتحامها لمخيم جنين منزل محمود الدبعي.

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قوات الاحتلال تقتحم مخيم جنين وسط اشتباكات عنيفة مع مقاومين + فيديو

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