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سماع دوي انفجارات في منطقة الهدف في مخيم جنين بعد اقتحام الاحتلال أطراف المخيم

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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