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أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية

أفغانستان ترغب في شراء مصادر الطاقة الروسية
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٨ بتوقيت غرينتش

قال القائم بالأعمال الأفغاني في موسكو، جمال ناصر غروال، اليوم الجمعة، إن كابول تخطط لزيارة وفد حكومي أفغاني إلى روسيا، ويتم تحديد المواعيد.

العالم - أفغانستان

وقال غروال في لقاء مع "سبوتنيك": "نعم، نخطط لزيارة وفد من حكومتنا. نريد ذلك حقًا ونأمل أن تتم في المستقبل".

وأضاف أن أفغانستان تعتزم توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، مشيرا إلى رغبة بلاده في شراء مصادر الطاقة الروسية وتوقيع عدد من الاتفاقيات.

وتابع غروال، قائلا: "هناك مفاوضات في مجال الأعمال. نحن نعتزم ونرغب بشدة في تطوير التعاون الاقتصادي مع روسيا من أجل تحقيق تقدم في العلاقات. بالنسبة للمجالات المحددة، فنحن مهتمون بشراء الوقود والغاز، وهذا هو ما تحتاجه البلاد في المقام الأول".

وأضاف القائم بالأعمال الأفغاني: "نعتزم التوصل إلى اتفاقيات بين أفغانستان وروسيا، وتوقيع اتفاقيات محددة".

وأشار غروال إلى أن أفغانستان لا تعتزم طلب قروض أو الاستدانة من روسيا، قائلا: "إذا تحدثنا عن سياسة الحكومة الجديدة في هذا المجال، فنحن لا نعتزم طلب قروض أو الاستدانة من أحد. نحن نرغب في تطوير الاستثمار في البلاد، كي تعمل الشركات هنا، ومن بينها الشركات الروسية".

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