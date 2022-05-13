إستشهاد شيرين أبو عاقلة وغياب الموقف الرادع

العالم – مع الحدث

ففي أي سياق صهيوني تأتي جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة؟ وهل القصد الصهيوني من مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة اسكات الصوت الكاشف لحقيقة ارهابه؟ ولماذا يصمت ادعياء حق التعبير وحرية الاعلام في دول الغرب إزاء اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة؟ وكيف تعمل واشنطن على حماية القاتل بتغييب التحقيق الدولي في اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة ؟

برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت تطرق الى جريمة اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

ضيوف الحلقة:

فارس أحمد – صحفي

صالح أبو عزة – باحث بالشؤون الإسرائيلية

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6173028