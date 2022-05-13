الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
١٠:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الهدوء يعود تدريجيا إلى سريلانكا بعد الاحتجاجات العارمة

الهدوء يعود تدريجيا إلى سريلانكا بعد الاحتجاجات العارمة
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس أركان الجيش، قائد القوات البرية في سريلانكا، شافيندرا سيلفا، أن عدد أعمال الشغب والاشتباكات بين أنصار ومعارضي الحكومة في البلاد انخفض بشكل كبير.

العالم - أسيا و الباسفيك

وجاء في بيان صدر عنه ونشر على موقع الحكومة الإخباري: "ندعو إلى أكبر دعم ممكن لبطولة عسكريينا في جهودهم الهادفة إلى تطبيع الأوضاع وإحلال السلام في البلاد".

وأضاف: "نشهد الانخفاض الجدي لعدد أعمال العنف خلال الساعات الأخيرة. تم إحباط محاولات تحريض طائفتين في منطقة نيغومبو، بعد انتشار القوات والسيطرة على الوضع".

وأشار إلى أن حظر التجول لا يزال مستمرا في البلاد، ويقوم الجيش بتفتيش السيارات وتسهيل حركة المركبات المشاركة في نقل البضائع اللازمة لاحتياجات السكان. وتابع: "صدرت تعليمات لجنود الأنواع الثلاثة باحتجاز المركبات التي ليس لديها تصاريح الحركة اللازمة. ونحث الجميع على البقاء في منازلهم".

هذا وأكد سيلفا أن سريلانكا لا تحتاج إلى مساعدة من القوات الأجنبية من أجل استعادة النظام الاجتماعي. وأضاف: "لدى قواتنا المسلحة الخبرة الكافية، ونحن قادرون على ضمان أمننا والدفاع عن بلادنا، لذلك لا نريد أن تصل إلينا قوات أجنبية ما لاستعادة النظام".

وتدل معلومات قوات الأمن المحلية على أن الاحتجاجات الجماهيرية الواسعة المصحوبة بحرق متعمد وأعمال شغب قد أدت منذ بداية الأسبوع الجاري إلى مقتل 9 أشخاص وإصابة أكثر من 240 آخرين.

روابط ذات صلة

سريلانكا.. استمرار الاحتجاجات رغم حظر تجول صارم

ارتفاع عدد مصابي الاشتباكات في سريلانكا إلى 78 شخصا

سريلانكا.. مطالب بتنحي الرئيس من منصبه والجيش يرد: سنلتزم بالدستور!

سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي لاحتوائها احتجاجات مناهضة للحكومة

سريلانكا.. إجراءات أمنية مشددة بعد احتجاجات بسبب أزمة اقتصادية غير مسبوقة

إضراب وطني في سريلانكا للمطالبة باستقالة الحكومة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنخفاض في الموارد المالية لمصر القادمة من ليبيا

حزب البعث السوداني يكشف حقيقة اجتماع السنهوري مع حميدتي

مصرع طيارين اثنين بتحطم مروحية وسط الهند

أمير عبد اللهيان: يمكن ابرام اتفاق جيد اذا نفذت أميركا التزاماتها

المعركة الانتخابية الأساسية في الساحة السنية: بين الزعامة الطائفيّة والتوازن الوطني؟

انسحاب مذل للاحتلال من مخيم جنين