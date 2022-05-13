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إنريكي مورا: الشرطة الألمانية اعتقلتني بعد عودتي من طهران

إنريكي مورا: الشرطة الألمانية اعتقلتني بعد عودتي من طهران
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٧:٤١ بتوقيت غرينتش

أعلن كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا في تغريدة عبر تويتر: في طريقي إلى بروكسل، عندما كنت عائدًا من طهران اعتقلت من قبل الشرطة الألمانية دون أي تفسير.

العالم - أوروبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان كبير مفاوضي الإتحاد الأوروبي، إنريكي مورا اعلن فی تغريدة على تويتر: " في طريقي إلى بروكسل عندما كنت عائدًا من طهران اعتقلت من قبل الشرطة الألمانية دون أي تفسير"، مضيفا إن اعتقاله تم في مطار فرانكفورت في ألمانيا.

وفي وقت سابق كتب نائب مفوّض الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل لقد تم إطلاق سراحي مع اثنين من زملائي، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة في فيينا ورئيس المجموعة الخاصة بإيران في خدمة العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي" وابقينا منفصلين ورفضوا ان يقدموا أى تفسيراً على ما يبدو أنه انتهاك لاتفاقية فيينا.

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