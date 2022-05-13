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شاهد..ماوراء اقتحامات الاحتلال المستمرة لمخيم جنين؟

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٢ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رأم الله أن قوات الاحتلال الاسرائيلي أقتحمت مخيم جنين صباح اليوم الجمعة، وبلدة برقين.

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم إن قوات الاحتلال الاسر ائيلي بعد اقتحامها مخيم جنين قامت باطلاق الرصاص بشكل عشوائي على الفلسطينيين حيث اصابت الاسير الفلسطيني المحرر داوود الزبيدي برصاصة في البطن وأن العمل جار لتقييم حالته في المستشفى.

واضاف ، ان قوات الاحتلال اعتادت كل يوم ان تقتحم مخيم جنين ومن ثم تتراجع وذلك حسب خطة بحيث تكون الضفة الغربية منزوعة السلاح وتفتقد للمقاومين.

واشار مراسلنا الى ان فلسطيني القى حجارة على جندي إسرائيلي والجندي الصهيوني النار على قدميه.

واوضح مراسلنا الى أن استشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة فضح مؤامرات الاحتلال.

وقال مراسلنا ان هناك اشتباكات تدور بين قوات الاحتلال الاسرائيلي والشبان الفلسطنيين داخل مخيم جنين حيث تحاصر قوات الاحتلال منزل محمود الدبعي، وتهدد بتفجير وقصف المنزل ان لم يسلم محمود نفسه لقوات الاحتلال، ولكن أنس الدبعي شقيق محمود الدبعي سلم نفسه فأعتقلته قوات الاحتلال.

واضاف: مراسلنا ان عدد الاصابات في مخيم جنين وصلت الى 6 اصابات اثنين منها في حالة خطرة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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