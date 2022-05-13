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لافروف: رغبة كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست بريئة بعد تحوله إلى لاعب عدائي

لافروف: رغبة كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي ليست بريئة بعد تحوله إلى لاعب عدائي
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٢ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن الاتحاد الأوروبي تحول إلى لاعب عدائي ما يوحي بأن رغبة كييف في الانضمام إليه ليست "بريئة".

العالم - روسيا

وأضاف لافروف في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أنه على الرغم من التصريحات العلنية لقيادة أوكرانيا، فإنها تعلن في اتصالاتها مع روسيا أنها موافقة على الحصول على وضع حيادي وعدم انضمامها لأي تكتل.

وأوضح وزير الخارجية الروسية أن "الاتحاد الأوروبي لم يعد منصة اقتصادية بناءة، كما تم إنشاؤه، وتحول إلى لاعب عدواني وبات يعلن بالفعل عن طموحاته خارج حدود القارة الأوروبية".

وفي وقت سابق قال نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، في مقابلة مع صحيفة "أونهيرد نيوز" البريطانية، إن موقف روسيا بشأن مسألة رغبة كييف في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد تغير، وأصبح أقرب إلى الموقف من انضمام أوكرانيا إلى الناتو، مضيفا أن موسكو الآن "لا ترى فرقا (بينهما)".

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