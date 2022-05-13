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مراسل العالم: 12 شهيدا من قوات الدفاع المحلي في الجيش السوري و14 جريحا إثر استهداف المسلحين حافلتهم بصاروخ بريف حلب الغربي

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

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