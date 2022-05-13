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شاهد...القدس اليوم تودع جثمان شهيدتها شيرين ابوعاقلة

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في القدس المحتلة أن هناك حالة من التوتر والحزن تخيم على القدس المحتلة بعد استشهاد ابنتها الصحفية شيرين ابوعاقلة.

العالم - مراسلون

وقال مراسلنا، إن التوتر في القدس قائم بسبب طريقة الاغتيال والاعدام التي استهدفت الصحافية شيرين ابوعاقلة، واضاف أن استهداف الشهيدة ابوعاقلة كان قرار رسمي من قبل قوات الاحتلال وذلك طمسا لكل من ينقل الصورة الحقيقية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

واوضح مراسلنا، أن اليوم كل فلسطيني من شخصيات رسمية وشعبية وسياسية واجتماعية ومن كل انحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة سيشارك في تشيع جثمان الشهيدة شيرين ابوعاقلة داخل القدس المحتلة.

واشار مراسلنا الى ان القوة الوطنية والاسلامية دعت ان تقام صلاة الجمعة امام المشفى الفرنساوي في قلب القدس المحتلة في قلب الحي شيخ جراح، ومن ثم ستنطلق مراسم التشيع سيرا على الاقدام من حي الشيخ جراح وصولا الى باب الخليل في قلب البلدة القديمة في القدس المحتلة، الى كنيسة الروم لاداء طقوس وصلاة الوداع على جثمان الشهيدة ومن ثم التحرك الى كنيسة الارتدوكس ليواري جثمان الشهيدة هناك.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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هاشتاغ.. شيرين أبو عاقلة تصبح هي الخبر

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