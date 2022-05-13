قوات الاحتلال تستهدف الطواقم الصحفية المتواجدة في مخيم جنين + فيديو

العالم - فلسطين

أقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الجمعة، مخيم جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة قريبة من مخيم جنين، فيما رد مقاومون بإطلاق النار باتجاه الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزل محمود الدبعي في حي الهدف بجنين، وسط اشتباكات وإطلاق نار كثيف في المنطقة.

واعلن مستشفى ابن سينا التخصصي وصول 10 إصابات برصاص الاحتلال المستشفى خلال اقتحام قوات الاحتلال لمخيم جنين.

وكانت اغتالت قوات الاحتلال، الأربعاء، الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة في الضفة شيرين أبو عاقلة خلال اقتحامها لمخيم جنين.