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عدة اصابات برصاص الاحتلال جراء اقتحام جنين

عدة اصابات برصاص الاحتلال جراء اقتحام جنين
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، بأن 11 إصابة وصلت مستشفى ابن سينا في جنين، شمال الضفة الغربية.

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع دنيا الوطن , أضافت الوزارة، أن من بين الإصابات، إصابة حرجة بالرصاص الحي في البطن.
قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الجمعة، منزلا في مخيم جنين، بقذائف "الإنيرجا"، بعد محاصرته منذ ساعات الصباح.
ووفق مصادر محلية، فإن الاحتلال استهدف منزل عائلة مُطارد، وهو محمود الدبعي بقذائف "انيرجا" رغم اندلاع النيران فيه.
وشوهدت ألسنة اللهب تخرج من المنزل المستهدف بهذه القذائف، فيما تطالب قوات الاحتلال الدبعي بتسليم نفسه.
وكان مقاومون تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال، في المخيم، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة في المدينة، قبيل اقتحام الجيش منطقة الهدف بمخيم جنين.

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