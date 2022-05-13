الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢
١٠:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو.. صحفي فلسطيني:

أبو عاقلة كانت تقف مع الفلسطينيين بمعزل عن المهنية الصحفية

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

قال الصحفي الفلسطيني فارس أحمد ان اغتيال الصحفية شيرين أبو عاقلة يؤكد ان العقلية الاسرائيلية تريد طمس الحقيقة والقضاء على الفكر الفلسطيني الحر.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برتامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان شيرين أبو عاقلة هي الفلسطينية المقدسية صاحبة الحق والقول والموقف الانساني الذي كان دائما يقف مع الشعب الفلسطيني بمعزل عن المهنية الصحفية.

فارس أحمد أضاف ان اليوم شيرين أبو عاقلة ارتقت في جنين لكنها مرت على كل الأرض والجغرافيا الفلسطينية وان بارتقاء أبو عاقلة أصبح جميع الشعب الفلسطيني موحدا تحت راية فلسطين ولا مجال للتأويل.

وأشار الى ان جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة خرجت من مبنى صناع القرار في مدينة رام الله مع كلام مهم جدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حمل المسؤولية الكاملة للجانب الصهيوني في اغتيال أبو عاقلة ويرفض رفضا قاطعا بأن يكون هناك تحقيق مشترك ما بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال بشأن جريمة الاغتيال.

روابط ذات صلة

لماذا قتلت "إسرائيل" الصحفية شيرين أبو عاقلة؟

شاهد...القدس اليوم تودع جثمان شهيدتها شيرين ابوعاقلة

كيان الاحتلال في حالة التاهب بالقدس استعدادا لتشييع جثمان ابو عاقلة + فيديو

هاشتاغ.. شيرين أبو عاقلة تصبح هي الخبر

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إنخفاض في الموارد المالية لمصر القادمة من ليبيا

حزب البعث السوداني يكشف حقيقة اجتماع السنهوري مع حميدتي

مصرع طيارين اثنين بتحطم مروحية وسط الهند

أمير عبد اللهيان: يمكن ابرام اتفاق جيد اذا نفذت أميركا التزاماتها

المعركة الانتخابية الأساسية في الساحة السنية: بين الزعامة الطائفيّة والتوازن الوطني؟

انسحاب مذل للاحتلال من مخيم جنين