أبو عاقلة كانت تقف مع الفلسطينيين بمعزل عن المهنية الصحفية

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برتامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف ان شيرين أبو عاقلة هي الفلسطينية المقدسية صاحبة الحق والقول والموقف الانساني الذي كان دائما يقف مع الشعب الفلسطيني بمعزل عن المهنية الصحفية.

فارس أحمد أضاف ان اليوم شيرين أبو عاقلة ارتقت في جنين لكنها مرت على كل الأرض والجغرافيا الفلسطينية وان بارتقاء أبو عاقلة أصبح جميع الشعب الفلسطيني موحدا تحت راية فلسطين ولا مجال للتأويل.

وأشار الى ان جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة خرجت من مبنى صناع القرار في مدينة رام الله مع كلام مهم جدا للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي حمل المسؤولية الكاملة للجانب الصهيوني في اغتيال أبو عاقلة ويرفض رفضا قاطعا بأن يكون هناك تحقيق مشترك ما بين السلطة الفلسطينية وكيان الاحتلال بشأن جريمة الاغتيال.