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شاهد..مخيم جنين شوكة في عين الاحتلال

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

اعتبر ممثل حركة الجهاد الاسلامي في سوريا ابومجاهد اسماعيل اغتيال الصحفية شيرين ابوعاقلة على يد قوات الاحتلال بانها تغطية على جرائم الاحتلال التي يرتكبها كل يوم بحق الشعب الفلسطيني في مخيم جنين.

العالم - خاص بالعالم

وقال ابومجاهد في حديث لقناة العالم الاخبارية خلال التغطية الخاصة باقتحام الاحتلال الاسرائيلي المستمرة لمخيم جنين، إن العمليات الفدائية التي خرجت من الضفة الغربية كسرت شوكة الاحتلال الاسرائيلي وما تسمى بعملية كسر الامواج بعد ان ظن الاحتلال الاسرائيلي بان الضفة الغربية اصبحت في متناول يده رضخت له.

واضاف، أن مخيم جنين اليوم بكافة مقاوميه يخوض مواجهة سرشة ويتصدى لاقتحامات الاحتلال المستمرة وذلك ليثبت انه سيقاوم االاحتلال حتى اخر نفس فيه واخر حجارة بيده.

واشار ابومجاهد الى ان مناورات الاحتلال الاسرائيلي ستفشل، موكدا ان هذه المناورات لن تخيف الشعب الفلسطيني ولن تقلل من عزيمته في مواجهة ودحر الاحتلال الغاصب.

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