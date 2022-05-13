الفلسطينيون تربوا على صورة وصوت شيرين أبو عاقلة

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم من استوديوهات بيروت أضاف ان الاجيال الفلسطينية تربت على صورة وصوت والتقارير والاخبار التي كانت تبثها شيرين أبو عاقلة سواء على قناة الجزيرة أو ما قبل قناة الجزيرة.

وأكد ان محافظة جنين اعلنت الحداد الكامل والشامل تضامنا مع الشهيدة شيرين أبو عاقلة وان المكان الذي استشهدت فيه اصبح مزارا لكل الفلسطينيين.

صالح أبو عزة قال ان الشعوب العربية والاسلامية يسودها الحزن على استشهاد شيرين أبو عاقلة بعيدا عن الأنظمة المطبعة وبعيدا عن الانظمة الامبريالية التي تدعم الباطل الاسرائيلي.

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