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وزير الخارجية الإيراني: الاتفاق الجيد والمأمول سيكون متاحا إذا ما اتخذت الولايات المتحدة قرارها السياسي وتتمسك بالتزاماتها

الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣١ بتوقيت غرينتش

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