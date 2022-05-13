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وزارة الصحة اليمنية تدين جريمة السعودية في الرقو بصعدة

وزارة الصحة اليمنية تدين جريمة السعودية في الرقو بصعدة
الجمعة ١٣ مايو ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٤ بتوقيت غرينتش

أدانت وزارة الصحة العامة والسكان في اليمن الجريمة البشعة التي ارتكبها الجيش السعودي بحق 25 مواطناً في منطقة الرقو بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة.

العالم- اليمن

وأوضحت الوزارة في بيان، أنه سبع جثث من الضحايا وصلت إلى المستشفى الجمهوري بمدينة صعدة كحصيلة أولية ..مؤكدة أن الضحايا توفوا إثر تعذيب الجيش السعودي لهم بالماء والكهرباء.

واستنكرت الوزارة هذه الجريمة التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتضاف لسجل جرائم العدوان بحق الشعب اليمني.. مشيرة إلى أن فضاعة وبشاعة الأساليب المستعملة، وتأسيسها بشكل ممنهج، لن تمكن العدوان من طمس الحقائق، ومنع تدوينها وتوثيقها، حتى يتملص من جرائم ضد الإنسانية، لن تسقط بالتقادم.

واعتبرت الوزارة هذه الجريمة انتهاكا جسيما للقانون الدولي والانساني الذي يجرم الاحتجاز التعسفي والتعذيب.. مستنكرة إمعان السعودية في سفك الدم اليمني بمختلف الوسائل، سواء بالغارات وبالقذائف الصاروخية والمدفعية وكذلك التعذيب حتى الموت.

وحمّل البيان الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الجرائم التي يرتكبها النظام السعودي بحق اليمنيين في ظل صمت دولي مطبق، داعياً المنظمات الدولية ومجلس حقوق الإنسان إلى التحرك الجاد وفتح التحقيقات بشأن كافة جرائم العدوان .

ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى إظهار الجدية في مساءلة مرتكبي جرائم الحرب والإنصاف للضحايا وإحالة جرائم العدوان والحصار إلى المحكمة الجنائية الدولية.

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