الاحتلال یخشى تعليق صور ويافطات الشهيدة شيرين ابوعاقلة

العالم-فلسطين

وحسبما نقل موقع المركز الفلسطيني للاعلام , منعت قوات الاحتلال الشبان من تعليق صور الشهيدة أبو عاقلة ولافتات تندد بجريمة اغتيالها أمام كنيسة الروم الكاثوليك، حيث ستقام جنازتها، واحتجزت بعضهم.

وأضافت أن الاحتلال فرض مخالفات كيدية بحق المواطنين الموجودين في محيط المستشفى الفرنساوي، في حي الشيخ جراح شرق القدس، قدموا لتشييع جثمان الشهيدة أبو عاقلة الموجود في المستشفى، قبل الصلاة عليه في كنيسة الكاثوليك بالبلدة القديمة.

وصل جثمان الصحفية أبو عاقلة إلى القدس، بعد أن تعرض موكب التشييع لمضايقات قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وحاصرت الشرطة الإسرائيلية مشيعي جثمان الزميلة شيرين أبو عاقلة أمام المستشفى الفرنسي في القدس، كما عرقلت قوات الاحتلال موكب التشييع المتجه إلى القدس.

وسلبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، كوفية فلسطينية مضمخة بدماء الشهيدة، إضافة إلى العَلم الفلسطيني، أثناء عبور سيارته من رام الله إلى القدس عبر حاجز قلنديا.

والأربعاء الماضي، اغتالت قوات الاحتلال الإسرائيلي الصحفية المقدسية شيرين أبو عاقلة بعيار ناري في رأسها، أثناء توجهها لتغطية الأوضاع والتطورات في مخيم جنين، وأصيب منتج الجزيرة علي السمودي في الاعتداء نفسه بعيار ناري في ظهره.