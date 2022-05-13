باحث سياسي: على القيادة البدء بمشروع الوحدة الفلسطينية لأن العدو واحد

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية مباشرة لمراسم تشييع جثمان الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة، أشار عكة الى أن القضية الان باتت عالمية ولن تستطيع امريكا او الدول الغربية الدفاع عن الاحتلال وان الحقيقة باتت واضحة.

ونوه عكة الى أنه على القيادة الفلسطينية البدء بمشروع الوحدة الفلسطينية لان العدو واحد، وان حلف المقاومة يزداد قوة وتالقا.

وأضاف عكة ان الاحتلال الان يعيش حالة ارتباك وحاول ان يتدارك الموضوع لكنه فشل وان جثمان الشهيدة وحد الشعب الفلسطيني.

وتجري في هذه اللحظات صلاة الجنازة على الصحفية الراحلة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة بالقدس.

وشيرين أبو عاقلة مسيحية تبلغ 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عاقلة أمس الخميس. وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم رسمية في رام الله بمقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي تحتلها "إسرائيل" منذ أكثر من 50 عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".

وأثار إعلان مقتلها استياء شديدا في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث تتابع تقاريرها منذ أكثر من عقدين، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

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