تضييق الإحتلال على مراسم تشييع الصحافية أبو عاقلة

العالم - خاص بالعالم

وفي حوار مع قناة العالم خلال تغطية مباشرة لمراسم تشييع جثمان الصحافية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة أشارت النتشا الى اعتراف الصهاينة باغتيال الشهيدة ابو عاقلة اثناء اقتحام مخيم جنين.

ولفتت النتشا الى الهجوم غير الانساني لكيان الجيش المحتل على المشفى من اجل منع الناس من تشييع الجثمان مع طقوس اكاليل الزهور مستخدما قنابل الصوت التي القيت على الناس وضربهم بالهراوات وان كمية الحشد العسكري والقوة المفرطة التي استخدمت لتفريق المحتشدين لتشييع الجثمان كانت متوقعة.

وأقيمت صلاة الجنازة على الصحفية الراحلة في كنيسة الروم الكاثوليك في باب الخليل، داخل البلدة القديمة بالقدس.

وتبلغ شيرين أبو عاقلة مسيحية 51 عاما، ولدت في القدس الشرقية، وستدفن إلى جانب والديها في مقبرة "صهيون" بالقرب من البلدة القديمة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في تكريم أبو عاقلة أمس الخميس. وحضر مسؤولون فلسطينيون ودبلوماسيون أجانب وحشد من الفلسطينيين في مراسم رسمية في رام الله بمقر السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية، حيث نقل نعش الصحفية ملفوفا بالعلم الفلسطيني.

وأصيبت أبو عاقلة برصاصة في رأسها خلال تغطيتها لاجتياح جيش الاحتلال الإسرائيلي لمخيم جنين في الضفة الغربية، التي تحتلها "إسرائيل" منذ أكثر من 50 عاما. وكانت ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص كتب عليها كلمة "صحافة".

وأثار إعلان مقتلها استياء شديدا في الأراضي الفلسطينية والعالم العربي، حيث تتابع تقاريرها منذ أكثر من عقدين، وكذلك في أوروبا والولايات المتحدة.

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